Balneários do polidesportivo da Isenta renovados com apoio municipal

A Associação Póvoa da Isenta Viva vai receber um apoio financeiro extraordinário da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros, para ajudar a comparticipar o custo das obras efectuadas nos balneários do recinto polidesportivo da Póvoa da Isenta. A empreitada teve um custo total de 6.427€. A colectividade tem desenvolvido actividades desportivas não federadas, com o objectivo de proporcionar actividade física à população da freguesia, pelo que teve necessidade de reabilitar os balneários existentes junto ao polidesportivo, realizando obras de requalificação e colocação de um telhado novo. Daí o pedido de apoio ao município, que aprovou um subsídio no valor que vem sendo atribuído às colectividades que realizam ou pretendem realizar obras nas suas instalações.