Bombeiros de Almeirim abrem concurso para recrutar pessoal

Três bombeiros serão para admitir imediatamente e os restantes para entrarem ao serviço, em Agosto ou Setembro.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim abriu um concurso de recrutamento de pessoal com o objectivo de contratar até cinco operacionais. O recrutamento é feito através de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. Segundo a corporação, este concurso visa preencher vagas no quadro de pessoal para o exercício de funções de bombeiro.

Segundo a associação humanitária, três bombeiros serão para admitir imediatamente e os restantes para entrarem ao serviço, em princípio em Agosto, ou a 15 de Setembro. As candidaturas devem ser dirigidas ao presidente da direcção e entregues no comando até ao dia 14 de Maio de 2025, através de um impresso próprio. Mais informações podem ser obtidas no quartel, ou através do e-mail: naem@bvalmeirim.pt.