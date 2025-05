Diocese de Leiria-Fátima quer avaliar peregrinação a Fátima

A diocese de Leiria-Fátima está a divulgar um formulário para avaliar a Peregrinação Diocesana a Fátima de 2025. O formulário tem como objectivo recolher, de forma abrangente, as opiniões e impressões dos participantes. As questões apresentadas são de resposta rápida, procurando facilitar a participação de todos. A auscultação assume particular importância por ter sido testado um novo modelo de peregrinação. A reflexão recolhida vai permitir perceber o sentir da Diocese face ao novo modelo, contribuindo para a decisão sobre o formato a adoptar nas edições futuras. O formulário pode ser respondido no site da diocese até dia 27 de Abril.