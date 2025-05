Faleceu mãe do presidente da câmara de Coruche

Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, está de luto pelo falecimento da sua mãe, Maria Manuel Vicência Silvestre. A progenitora do autarca coruchense faleceu na quarta-feira, 23 de Abril, aos 81 anos de idade.

Maria Manuela Silvestre estava internada no Hospital Distrital de Santarém, onde faleceu. Natural da Fajarda, freguesia do concelho de Coruche, Maria Silvestre recebeu um último adeus na capela desta localidade. O corpo foi sepultado, dia 24 de Abril, no cemitério da Fajarda.