João Perdigão, presidente da JS Torres Novas morre em acidente de viação na A1

João Perdigão, de 26 anos, foi a vítima mortal do acidente de viação ocorrido na A1, na zona do Cartaxo, na segunda-feira, 28 de Abril. Líder da Juventude Socialista de Torres Novas era árbitro de futebol e também eleito na Assembleia Municipal de Torres Novas e na Assembleia de Freguesia de Riachos.

João Perdigão, 26 anos, presidente da Comissão Política Concelhia da Juventude Socialista (JS) de Torres Novas, eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Torres Novas e na Assembleia de Freguesia de Riachos, e árbitro de futebol, morreu na tarde de segunda-feira, 28 de Abril, vítima de acidente de viação. A colisão, ocorrida na auto-estrada 1, sentido sul-norte, na zona do Cartaxo, envolveu quatro viaturas ligeiras de passageiros, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil. Segundo a mesma fonte, além do óbito de João Perdigão que foi declarado no local, do acidente resultaram dois feridos leves e um ferido grave que foram transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado às 15h36.

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar pela morte do jovem que é lembrado pela sua simpatia, generosidade e dedicação quer ao desporto quer à causa pública. O presidente da Junta de Freguesia de Riachos, António Júlio Pereira Jorge decretou dois dias de luto naquela freguesia pela morte do jovem autarca, com a bandeira a meia haste e recomendando-se “contenção em festejos e manifestações públicas”. A freguesia, lê-se na mesma nota, “está-lhe grata pelo serviço público prestado em prol de Riachos e da democracia”.

Também o Partido Socialista de Torres Novas lamentou a morte do presidente da Juventude Socialista daquele concelho, recordando-o como “próximo, simpático e de constante boa disposição”. A Federação de Santarém da Juventude Socialista fala na perda de um “um quadro ímpar da organização, um líder inspirador e um mobilizador incansável da sua estrutura. Mas, acima de tudo, um ser humano livre, criativo e apaixonado pela sua terra, a quem dedicou esforço, talento e coração. O João Perdigão era a personificação da alegria contagiante, vivia como uma verdadeira força da natureza e possuía uma admirável habilidade de transformar um momento de angústia num instante de esperança e de sorriso”, lê-se.

O Instituto Politécnico de Tomar deixou também uma nota de pesar: “hoje partiu o João Perdigão. Um dos nossos, na forma como sempre vestiu a camisola do IPT e pelo IPT; pela forma como chamou de casa o nosso IPT... pela forma como sempre encarou a sua função de sorriso na cara e a “maltinha” na ponta da língua. Tinha um grande coração”.

A Associação de Futebol de Santarém expressou as mais sentidas condolências à família enlutada e amigos, recordando que João Perdigão, natural de Riachos, iniciou a sua carreira na arbitragem em 2016, tendo ascendido ao quadro nacional no início da presente época desportiva.

Foram também inúmeros os clubes desportivos a lamentar a morte do árbitro dos nacionais que estava na sua primeira época. O Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo (NALT) publicou: “que dia tão triste, perdemos um camarada, um jovem promessa e um amigo do seu amigo. A arbitragem está de luto”.