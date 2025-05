Menores fogem à GNR no Barreiro e despistam-se em Samora Correia

Um acidente com vários feridos na Estrada Nacional 118, perto do Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia, foi o resultado de uma fuga que envolveu uma viatura que terá sido furtada e foi conduzida por um menor.

Uma perseguição da Guarda Nacional Republicana (GNR) a uma viatura conduzida por um menor de idade terminou, na madrugada de 24 de Abril, com um acidente na Estrada Nacional 118 (EN118), já no concelho de Benavente, causando vários feridos ligeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo indicou que o alerta foi dado às 04h21, após uma fuga que se iniciou cerca de uma hora antes, pelas 03h20, na Rua da Primavera, em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro. O veículo, alegadamente furtado, era conduzido por um rapaz de 15 anos e transportava mais ocupantes, todos menores de idade. Após desobedecerem a uma ordem de paragem da GNR, iniciaram a fuga pela Auto-estrada 33 (A33) em direcção a Alcochete, tendo depois seguido pela EN118.

Durante a perseguição, a viatura conduzida pelo menor embateu contra dois carros-patrulha da GNR. Depois de um primeiro embate conseguiram fugir, mas a marcha foi interrompida quando colidiram com outro veículo da Guarda e se despistaram nas proximidades do Campo de Tiro da Força Aérea.

Do acidente resultaram pelo menos seis feridos, nomeadamente quatro militares e dois adolescentes que foram transportados para os hospitais do Barreiro e de Setúbal. Um dos militares recebeu assistência no local, tendo recusado transporte a unidade hospitalar.

Estiveram no local 19 operacionais, apoiados por oito viaturas, entre Bombeiros Voluntários de Alcochete, Samora Correia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro/Montijo e meios da GNR, incluindo patrulhas dos postos do Barreiro, Moita, Alcochete e do Destacamento de Trânsito de Santarém. As duas viaturas da GNR envolvidas no acidente ficaram inoperacionais. A EN118 esteve cortada no sentido Alcochete/Porto Alto até cerca das 06h43.