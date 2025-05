Morreu João António, uma figura do concelho da Chamusca que dedicou a vida ao desporto e ao associativismo

João António deixa uma marca no serviço público, no desporto e no associativismo do concelho da Chamusca. Faleceu vítima de doença após vários anos a lutar contra um problema oncológico.

Se há figura carismática e consensual no concelho da Chamusca é João António, um homem da terra que dedicou a vida ao desporto, associativismo e ao serviço público. João do Rosário António faleceu no sábado, 26 de Abril, vítima de doença após vários anos a lutar contra um problema oncológico. Nas últimas semanas o seu estado de saúde agravou-se e há vários dias que estava internado no hospital.

João António jogou futebol em vários clubes da região ribatejana, tendo-se destacado na União Desportiva da Chamusca nos anos em que o clube lutava com os melhores a nível distrital. Jogava a avançado e era conhecido pela sua habilidade e velocidade. João António também foi atleta e dirigente do Juventude Clube de Ulme, localidade de onde é natural. Nos últimos anos também arbitrava jogos de futebol a nível amador. Em Ulme fez parte também da direcção da Sociedade Recreativa Ulmense e foi tesoureiro da junta de freguesia local durante dois mandatos. Enquanto autarca terminou como membro da Assembleia de Freguesia de Ulme. “Era uma figura da terra, muito prestável, que vai fazer muita falta”, refere a O MIRANTE Mário Ferreira, presidente da Junta de Freguesia de Ulme.

A autarquia partilhou um comunicado onde fala de João António como tendo dado um contributo “inestimável ao movimento associativo da nossa terra, sempre pautado pela generosidade, pela dedicação e pela vontade de fazer mais e melhor pela freguesia. A sua memória e o seu legado permanecerão vivos entre todos aqueles que com ele partilharam momentos de convívio, de trabalho e de amizade”, lê-se na nota de imprensa. Também a União Desportiva da Chamusca partilhou uma nota de pesar onde diz que João António “defendeu as cores do nosso clube com enorme dedicação e paixão”.

João António tem uma filha que neste momento está a estagiar como enfermeira no Hospital Distrital de Santarém. Residia em Almeirim com a actual companheira, mas continuava a ir a Ulme com frequência e a participar nas actividades locais e do concelho da Chamusca.