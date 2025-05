Muros vandalizados em Azambuja no 25 de Abril

Os muros da Praça do Município, em Azambuja, foram vandalizados na madrugada de 25 de Abril. A acção gerou repúdio por parte do vice-presidente da câmara, mas os muros foram reparados pelos forcados amadores.

Os muros da Praça do Município, em Azambuja, foram vandalizados na madrugada de 25 de Abril, com frases pintadas alusivas à Revolução dos Cravos. O acto mereceu o repúdio público do vice-presidente do município, António José Matos (PS), que, através da sua página de Facebook, considerou que, sob o pretexto de liberdade, os autores demonstraram desrespeito pelo património.

“Liberdade não é estragar o que é de todos. Não é destruir, sujar ou menosprezar os espaços que pertencem a todos. A verdadeira liberdade constrói-se com responsabilidade, respeito e consciência de cidadania. O nosso município, os nossos espaços e os nossos munícipes merecem mais cuidado e dignidade. Temos de repudiar veementemente actos de vandalismo que, além de onerarem os cofres públicos com limpezas e reparações, ferem o direito de todos a um ambiente preservado e acolhedor. Queremos uma sociedade livre, mas também justa, educada e zelosa com o que é nosso. Liberdade não é destruir”, escreveu o autarca.

Nessa mesma manhã, os muros foram pintados de branco pelos Forcados Amadores de Azambuja. António José Matos elogiou o gesto, referindo que foi devolvida a dignidade ao espaço público: “Os forcados, com a mesma coragem com que enfrentam os toiros na arena, arregaçaram as mangas e emendaram o insulto à comunidade e à liberdade, devolvendo a dignidade ao espaço público. Enquanto alguns agem na escuridão, escondidos pela covardia, os forcados respondem com luz, trabalho e união — valores que jamais serão apagados”, vincou o vice-presidente da autarquia de Azambuja.