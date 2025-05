Rio Maior com projecto inovador para promover o sucesso escolar

A Câmara de Rio Maior viu ser aprovada uma candidatura no âmbito da Promoção do Sucesso Escolar, num valor de investimento superior a 300 mil euros. A autarquia diz que, com esse passo, reforça as respostas disponíveis em contexto escolar, através de um projecto diferenciado, inovador e ambicioso, que recorre às expressões musical e corporal para proporcionar diferentes caminhos para a relação e a comunicação.

“Um importante projecto que propõe potenciar o pleno e harmonioso desenvolvimento de competências e contribuir para a integração de todas as crianças e alunos. Porque nem só com palavras se constroem relações e se estabelece comunicação”, considera o município liderado por Filipe Santana Dias (PSD).