Santarém assinala Semana sobre Espécies Invasoras

A Casa do Ambiente, em Santarém, recebe no dia 10 de Maio, pelas 10h00, uma palestra sobre o tema Projeto INVACrustacea, que destaca a importância da preservação da biodiversidade autóctone e aumentar a literacia ambiental sobre as espécies exóticas invasoras nos rios do concelho.

De 3 a 11 de Maio, decorre também uma exposição sobre o projecto na Casa do Ambiente - no edifício onde se situa também a Sala de Leitura Bernardo Santareno - com informação relativa às espécies alvo deste projecto ambiental. O programa decorre da adesão da Câmara de Santarém à Semana sobre Espécies Invasoras que decorre de 3 a 11 de Maio, em Portugal e Espanha, com o projecto ambiental INVACrustacea.

O projeto INVACrustacea, capacita as equipas técnicas e operacionais para a monitorização, remoção e controlo das espécies exóticas invasoras aquáticas que afectam os ecossistemas ribeirinhos, nomeadamente, o caranguejo peludo chinês e o lagostim vermelho do Louisiana. Estas espécies interferem nos ecossistemas e causam perdas económicas na agricultura, pesca, abastecimento de água e outros serviços de ecossistemas essenciais.