Três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Maio

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar três recolhas de sangue em Santarém durante o mês de Maio. Nos dias 2 e 16, sextas-feiras, as campanhas vão ter lugar no Restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara, das 15h00 às 19h30. A de dia 16 conta com a habitual parceria anual de O MIRANTE. Já no dia 10 de Maio, sábado, a dádiva decorre na Casa do Benfica em Santarém, das 09h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual e fundamental colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.