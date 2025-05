ULS diz que vai reabrir urgência pediátrica em Vila Franca de Xira, mas sem data definida

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo diz que está a contratar novos profissionais de saúde para garantir o funcionamento das urgências de pediatria durante a noite e fins-de-semana no Hospital Vila Franca de Xira.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo diz que vai retomar a normalidade e reabrir as urgências de Pediatria no período nocturno e aos fins-de-semana no Hospital Vila Franca de Xira. Só não adianta quando. Em declarações a O MIRANTE, o presidente do conselho de administração da ULS, Carlos Andrade Costa, garantiu que estão a ser contratados pediatras, uma vez que os médicos da especialidade que faziam serviço nas urgências não quiseram continuar a fazer turnos de 24 sobre 24 horas. “Sempre dissemos que este momento era transitório. Nunca quisemos fechar, aconteceu momentaneamente. Houve pessoas que quiseram sair e surgiram problemas nas escalas de urgência. Todas as instituições têm problemas e, quando aparecem, resolvem-se”, afirmou.

Segundo o responsável, mais de 60% das pessoas que se dirigem às urgências de Pediatria não são urgentes e, por isso, deviam ser tratadas em consulta nos cuidados primários de saúde. Questionado sobre a solução para o facto de não existirem médicos nos centros de saúde para atender as crianças, Carlos Andrade Costa remeteu para os Centros de Atendimento Juvenil e Infantil (CAJI) de Vila Franca de Xira e do Carregado (Alenquer), que tinham sido apresentados como uma solução de recurso para os casos pediátricos não urgentes, mas que vão continuar a funcionar mesmo que retomem as urgências de Pediatria à noite e aos fins-de-semana no hospital. “Fomos os únicos que criámos dois CAJI e, mesmo quando as urgências retomarem, essa resposta vai ficar”, explicou.

Recorde-se que no final de Fevereiro encerraram as urgências pediátricas às noites e fins-de-semana no Hospital Vila Franca de Xira, o que mereceu a contestação dos autarcas dos municípios servidos pelo hospital. Seguiram-se várias acções de protesto à porta de hospital com utentes e autarcas a exigir soluções para a população.