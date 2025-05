Valores de Abril evocados em Coruche

A Praça da Liberdade, em Coruche, voltou a ser o palco principal das comemorações oficiais do 25 de Abril.

A Praça da Liberdade, em Coruche, acolheu a cerimónia oficial que assinalou os 51 anos do 25 de Abril, a qual ficou marcada pelo hastear da bandeira nacional e por uma sessão solene evocativa da Revolução dos Cravos, nos Paços do Concelho. Num ambiente de forte simbolismo, os discursos proferidos durante a cerimónia destacaram os valores fundadores de Abril - Liberdade, Democracia e Justiça Social - e prestaram homenagem a todos os que contribuíram para a conquista desses ideais. No final da sessão solene, a vice-presidente da Câmara Municipal de Coruche, Fátima Galhardo (PS), dirigiu cumprimentos aos representantes do movimento associativo do concelho, num gesto de reconhecimento pelo papel activo das colectividades na promoção da coesão social, no dinamismo cultural e no reforço da identidade comunitária.