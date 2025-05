VFX celebra 25 anos do programa “Coração Saudável”

A 28 de Abril o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira recebeu cerca de 500 participantes para celebrar o 25º aniversário do programa “Coração Saudável”, uma iniciativa promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira que tem como objectivo promover a saúde e o bem-estar da população sénior. Criado no ano 2000, o programa “Coração Saudável” desenvolve-se nas seis piscinas municipais do concelho e tem como objectivo incentivar a prática da actividade física e a adopção de estilos de vida saudáveis.

Actualmente, o programa conta com cerca de 2.000 praticantes regulares de hidroginástica. O sucesso da iniciativa foi recentemente reconhecido a nível nacional, tendo o programa sido distinguido com o Selo de Qualidade no VI Seminário de Envelhecimento Activo e Saudável, realizado a 20 de Maio de 2024 na Casa das Artes em Famalicão.