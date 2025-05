VFX vai ter posto de abastecimento de hidrogénio

O concelho de Vila Franca de Xira vai ser o primeiro do país a ter disponível um posto de carregamento de hidrogénio verde. A novidade foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a sessão solene do 25 de Abril. A nova infraestrutura, que permitirá dar resposta à futura mobilidade automóvel movida a hidrogénio, vai ficar localizada na Póvoa de Santa Iria, representando mais um passo do município na caminhada de descarbonização do seu território.