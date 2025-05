Vila Franca de Xira homenageou mestres do varino “Liberdade”

No âmbito das comemorações dos 51 anos da Revolução de 25 de Abril, a Câmara de Vila Franca de Xira descerrrou uma placa de homenagem aos antigos mestres do barco varino “Liberdade”: Manuel Santos Oliveira, Carlos Tijaleiro e Luís Fernandes. O descerramento da placa decorreu durante uma cerimónia pública, inserida no programa municipal de celebrações do 25 de Abril, em que compareceram também familiares dos mestres que durante anos navegaram o varino pelas águas do Tejo.

O objectivo da iniciativa foi reforçar o reconhecimento do património cultural e histórico do concelho, valorizando o contributo dos mestres e marinheiros que, ao longo de décadas, mantiveram viva a tradição do varino. Além do actual presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, também compareceu na cerimónia o anterior presidente da câmara, Alberto Mesquita.

Construída em 1945, em Abrantes, a embarcação tradicional foi adquirida pelo município e rebaptizada como “Liberdade” a 25 de Abril de 1988, num gesto simbólico que reforçou a ligação da cidade aos ideais da Revolução dos Cravos. Desde então, o barco integra o Núcleo Museológico de Vila Franca de Xira, preservando a memória da navegação fluvial e das comunidades ribeirinhas do Tejo.