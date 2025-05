Congresso da Sopa está de volta a Tomar

Cardápio inclui propostas como caldo de enguias, sopa de bacalhau, sopa de leitão, creme de camarão, sopa de peixe do rio, sopa de favas com morcela, entre outras.

A 31ª edição do Congresso da Sopa vai decorrer em Tomar no sábado, 10 de Maio. A edição deste ano vai contar com 25 participantes, entre restaurantes e colectividades. Ao todo vão ser servidas 36 sopas distintas. O evento vai realizar-se no Mouchão Parque durante a hora de almoço, a partir das 12h30 e enquanto houver sopas. As receitas revertem para o CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O cardápio das sopas incluiu propostas como caldo de enguias, sopa de bacalhau, sopa de leitão, creme de camarão, sopa de peixe do rio, sopa de favas com morcela, entre outras. A iniciativa conta também com a participação das adegas Solar dos Loendros, Casal das Freiras e Herdade dos Templários. A organização é do Município de Tomar, restaurantes, associações, adegas e produtores locais participantes.