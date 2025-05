Feira da Ascensão regressa a Alenquer com cinco dias de festa

Alenquer prepara-se para receber a Feira da Ascensão que este ano acontece entre 28 de Maio e 1 de Junho no Parque Urbano da Romeira. No cartaz musical figuram nomes bem conhecidos do panorama nacional, como Bispo, Mickael Carreira, Tanya, Rogério Charraz e Pharol.

Além da música, os visitantes podem contar com as atracções de sempre: carrosséis, comes e bebes, DJs, artesanato, exposições temáticas, animação infantil e as tradicionais largadas e corrida de touros. Esta é também a edição que abre a porta aos novos nomes da música da região, numa das novidades de 2025. Todos os interessados têm agora a possibilidade de mostrar o que sabem tocar e cantar numa demonstração de Bandas de Garagem em plena Feira da Ascensão.

A festa que exalta a cultura local e que faz parte da memória afectiva de gerações termina este ano a 1 de Junho, o Dia da Criança. Por isso, o último dia do evento será dedicado, em especial, aos mais pequenos, com várias actividades para entreter toda a família. Desde a sua primeira edição, realizada em 1982, a Feira da Ascensão tem vindo a afirmar-se como um ponto alto do calendário festivo de Alenquer. As entradas são livres.