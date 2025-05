Santarém assinalou o Dia do Trabalhador

No 1º de Maio em Santarém ouviram-se reivindicações como a valorização de carreiras, o aumento de salários e pensões e o combate ao trabalho precário.

A União de Sindicatos de Santarém assinalou o Dia do Trabalhador com uma marcha e uma série de discursos, que tiveram lugar no Jardim da Liberdade, em Santarém. Para além de reivindicações laborais como a valorização de carreiras, o aumento de salários e pensões e o combate ao trabalho precário, neste 1º de Maio também não foram esquecidas outras questões, como a falta de médicos e as dificuldades que os jovens enfrentam no mercado de trabalho. Os manifestantes pronunciaram-se ainda em defesa dos serviços públicos e não esqueceram as vítimas dos conflitos que grassam pelo mundo. No final ficou a promessa de que a luta continua.