Alexandre Jorge conquista duas medalhas em Taça Internacional de Kempo

O atleta de Kempo da Casa do Benfica da Golegã, Alexandre Jorge, conquistou duas medalhas na 11.ª Taça Internacional de Kempo, prova internacional que contou com atletas de várias nacionalidades. Na disciplina de Full Kempo o atleta da Golegã ficou em 3.º lugar e no Light Kempo conseguiu mesmo vencer, arrecadando o primeiro posto.