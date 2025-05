Pontével vence torneio de futsal interfreguesias do Cartaxo

A freguesia de Pontével foi a vencedora do torneio de futsal interfreguesias do concelho do Cartaxo após a final disputada frente a Vale da Pedra no Pavilhão do Inatel. Foram várias noites marcadas por uma forte adesão do público, que encheu as bancadas para apoiar as suas freguesias.