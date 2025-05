União Desportiva do Forte organiza torneio de basquetebol

A União Desportiva e Cultural do Forte, do Forte da Casa, vai organizar no dia 10 de Maio o II Torneio Amizade e Liberdade Masters Basket, que terá lugar no Pavilhão Municipal do Forte da Casa. O evento desportivo contará com a presença de equipas da categoria Masters, promovendo o convívio intergeracional e o espírito desportivo.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, que, ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA) concedeu à associação organizadora um apoio logístico, através da isenção do pagamento de taxas de utilização do pavilhão, no valor de 251€. O contrato de apoio foi celebrado entre o município e a União Desportiva e Cultural do Forte.