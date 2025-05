Debate promovido pela SEDES Santarém no âmbito das legislativas não mobilizou população

Delegação distrital da SEDES Santarém organizou um debate no Instituto Politécnico de Tomar com uma plateia despida de pessoas, com excepção da presença de elementos ligados aos partidos políticos.

O debate com os líderes da distrital de Santarém dos partidos que vão concorrer às legislativas, que foi promovido pela Delegação Distrital de Santarém da SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, teve uma fraca adesão da população. A iniciativa, que decorreu no Instituto Politécnico de Tomar, contou com a presença de muito pouco público, sendo que a plateia era maioritariamente composta por elementos dos vários partidos.

A primeira iniciativa do mandato liderado por José Arruda, que tomou posse há pouco mais de uma semana, teve entrada livre e, segundo a entidade, teve o objectivo de juntar as forças políticas para ouvir diferentes visões e estratégias para a região. Do lado da coligação PSD-CDS quem esteve presente foi João Moura, actual secretário de Estado da Agricultura e número um da lista a deputado, e não Ricardo Oliveira, o actual líder social-democrata a nível distrital. Na lista de candidatos estiveram ainda pelo PS Hugo Costa (Tomar), pelo Chega, Pedro Correia (Entroncamento), pelo Bloco de Esquerda Bruno Góis (Santarém) pela CDU, Inês Santos (Rio Maior), pela lista da Iniciativa Liberal Afonso Claudino das Neves (Alpiarça), pelo partido Livre Natércia Lopes (Tomar). Apenas o PAN não esteve presente no debate.