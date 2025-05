“Escolher quem governa o país não é uma opção, é um dever”

Conferência Episcopal apelou em Fátima para os candidatos discutirem programas. Para José Ornelas, Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, votar não é uma opção, mas sim um dever.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa apelou aos candidatos às legislativas de dia 18 para que “discutam programas, perspectivas do país”, “modelos de governação e perspectivas de organização do aparelho de Estado para dar confiança às pessoas”. É necessário “ter debates sérios no país, (…) mas sem “serem simplesmente acusações mútuas ou de casos que tantas vezes são fáceis de manipular”. Este debate servirá para “saber qual é a seriedade dos programas e das vantagens e desvantagens de cada programa” para se poder ter uma posição na hora de votar.

José Ornelas apelou também ao voto e sublinhou que escolher quem governa o país “não é uma opção, é um dever”. Falando no final da 211.ª Assembleia Plenária da CEP, em Fátima, no concelho de Ourém, José Ornelas lembrou os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, algo que disse não deitar “água baixo”. “Votar não é uma opção, é um dever. E é para todos. Porque isto também significa a nossa forma de dizer aos políticos: olhem que nós estamos atentos. Não é lançar nenhuma dúvida sobre quem nos governa, mas significa que apoiamos aqueles que julgamos que governam bem e também somos críticos em relação a quem não o faz”, sublinhou o presidente da CEP.

O também bispo da Diocese de Leiria-Fátima acrescentou que a participação “é fundamental no jogo democrático”. “Um cristão não se abstém. Um cristão vota. Se tiver de votar em branco, vota em branco, mas vota. O que não posso é dizer: eu fui dos que não lá foram”, insistiu.