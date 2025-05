Fátima Vieira desiste de concorrer em Alenquer pelo Chega por razões de saúde

A cabeça-de-lista do Chega anunciada para a Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano, Fátima Vieira, desistiu da candidatura alegando motivos de saúde, confirmaram a própria e o partido. “A candidata está com um problema de saúde e preferiu desistir já da candidatura, apesar de continuar no partido e dar o seu apoio em Alenquer”, disse à agência Lusa a presidente da distrital de Lisboa do Chega, Patrícia Almeida.

“Por motivos de saúde vejo-me, com muita pena, a ter de desistir de um projecto que abracei com muita honra e orgulho. Mas Alenquer e a sua população são um bem maior e, neste momento, não reúno as condições de saúde suficientes para liderar o projecto”, confirmou à Lusa Fátima Vieira, que a nível autárquico tem experiência como vogal, tesoureira e membro da assembleia de freguesia em freguesias de Lisboa.

A presidente da distrital adiantou que já se reuniu com a comissão política concelhia, mas ainda não escolheram outro nome. A candidatura de Fátima Vieira - de 55 anos, quadro superior da direcção financeira da empresa municipal lisboeta Gebalis e ex-directora nacional adjunta do Centro Nacional de Pensões - tinha sido anunciada em Março pelo Chega.

Na corrida eleitoral à presidência da Câmara de Alenquer estão já João Nicolau (PS), Ernesto Ferreira (CDU) e Francisco Guerra (PSD/CDS-PP). O presidente do executivo, Pedro Folgado (PS), não pode recandidatar-se devido à lei da limitação de mandatos autárquicos. Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou com maioria absoluta, elegendo cinco elementos para o executivo municipal contra um do PSD e outro da CDU.