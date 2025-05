Município pode assumir manutenção de elevadores na estação da Póvoa de Santa Iria

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira poderá vir a assumir a manutenção dos elevadores da estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria. A informação foi avançada pela presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, na última assembleia de freguesia. “Falamos muitas vezes com a Infraestruturas de Portugal (IP) e apontamos as situações que têm de ser corrigidas, como a falta de limpeza, mas, se a câmara assumir a responsabilidade, é melhor para a população”, reiterou.

Recorde-se que a IP é responsável pela manutenção das estações de comboios. No entanto, tal como noticiámos, são frequentes as avarias nos elevadores nas estações do concelho de Vila Franca de Xira. Entre 1 de Janeiro de 2024 e 28 de Fevereiro de 2025 foram registadas 383 avarias nos 16 elevadores das estações de comboio do concelho. Na estação da Póvoa de Santa Iria, os três elevadores existentes têm uma média de idade de 26 anos e registaram 102 avarias.