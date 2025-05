Votos de pesar por João Perdigão e Carlos Godinho, eleitos na Assembleia Municipal de Torres Novas

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, na sessão de 28 de Abril, votos de pesar e cumpriu dois minutos de silêncio pelos falecimentos dos deputados municipais eleitos pelo Partido Socialista, João Perdigão e Carlos Godinho. João Perdigão, que também era presidente da Juventude Socialista de Torres Novas, morreu aos 26 anos vítima de acidente de viação. “Um jovem que nos deixou de forma súbita e a que ninguém fica indiferente. Afável, cordial, sempre com um sorriso nos lábios é desta maneira que me lembro dele”, disse emocionada a eleita Maria Luís, a quem coube apresentar o voto de pesar. Carlos Godinho, militante do Partido Socialista, faleceu a 28 de Fevereiro. “Não sendo natural de Torres Novas era um verdadeiro torrejano (…) que abarcou o concelho com uma disponibilidade ímpar. Deixou-nos um bom homem, bem-disposto e bondoso. Mesmo fragilizado na sua saúde nunca deixou de marcar presença nos eventos da comunidade e neste órgão”, sublinhou Maria Luís.