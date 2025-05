Árvore danifica casas de banho de cemitério da Póvoa de Santa Iria

Quem visita os seus entes queridos no cemitério antigo da Póvoa de Santa Iria não pode usar os sanitários em caso de necessidade. A canalização foi danificada devido ao crescimento excessivo de uma árvore à entrada, que acabou por comprometer o muro e as tubagens das instalações sanitárias. De acordo com a presidente da Junta da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, a árvore provavelmente terá de ser removida. “Estamos em articulação com a Câmara de Vila Franca de Xira para encontrar uma solução rápida, garantindo a segurança de todos”, afirmou.