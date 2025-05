Duas meninas feridas em acidente num carrossel na Feira de Samora Correia

Acidente ocorreu quando duas raparigas, de 10 e 13 anos, se divertiam num dos carrosséis na Feira Anual de Samora Correia, que decorreu de 1 a 5 de Maio.

Duas menores de idade ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um acidente ocorrido ao início da noite de quinta-feira, 1 de Maio, num carrossel instalado na Feira Anual de Samora Correia, no concelho de Benavente. O acidente deu-se pelas 19h38 no equipamento de diversão “Kanguru Super Show”, quando a cabine onde seguiam as duas meninas, de 10 e 13 anos, se virou em andamento. A mais nova terá embatido com violência no solo após ter ficado presa na cadeira do carrossel, sofrendo um traumatismo crânioencefálico, enquanto a mais velha foi projectada para fora da estrutura, sofrendo ferimentos ligeiros.

As duas raparigas foram assistidas na feira e transportadas para unidades de saúde em Lisboa. A mais nova foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria com acompanhamento médico da equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira, enquanto a adolescente de 13 seguiu para o Hospital Dona Estefânia. As duas vítimas já regressaram a casa. Ambas tiveram alta menos de 24 horas depois do acidente e na sequência da realização de uma bateria de exames de diagnóstico complementares.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, a VMER do Hospital VFX, a GNR e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). O carrossel foi encerrado pelas autoridades e alvo de peritagens. Segundo apurou O MIRANTE, as causas oficiais não foram divulgadas, mas ao que tudo indica o acidente terá tido origem num problema com um cavilhão.

Augusto Marques, presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, entidade organizadora da feira, apercebeu-se do acidente quando se encontrava no evento “Samora Rural”, situado a escassos metros da feira e acompanhou o caso.



Jornalistas alvo de agressão

Uma equipa de reportagem da CMTV foi agredida depois do acidente com as duas crianças quando fazia a cobertura jornalística da ocorrência. Os dois profissionais de comunicação envolvidos, a jornalista Joana Ricardo Silva e o repórter de imagem Kevin Tavares, apresentaram queixa contra os agressores.

Nas imagens divulgadas é possível observar várias pessoas a injuriar verbalmente e a proferir ameaças, assim como uma delas a perseguir, em corrida, o repórter de imagem do canal televisivo. O caso vai ser remetido ao Ministério Público e a agressão a jornalistas constitui um crime público que pode ser punido com pena de prisão até quatro anos.