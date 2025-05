Futebolistas do Sport Alenquer e Benfica alvo de agressões

Clube denuncia emboscada premeditada após jogo de seniores em Negrais e exige consequências exemplares. Vários jogadores necessitaram de cuidados hospitalares, incluindo um que teve de ser submetido a cirurgia ocular.

Foi com revolta e indignação que o Sport Alenquer e Benfica (SAB) denunciou os “gravíssimos” acontecimentos ocorridos no domingo, 27 de Abril, nas instalações da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, após o jogo de futebol sénior entre as duas equipas. De acordo com o comunicado emitido pela direcção do clube, a sua comitiva foi alvo de uma emboscada violenta, perpetrada por atletas federados do clube adversário, num ataque premeditado que decorreu já após a saída da equipa de arbitragem, da polícia e dos adeptos.

Os elementos do Sport Alenquer e Benfica foram apanhados desprevenidos quando abandonavam o recinto, foram esmurrados, pontapeados no chão e roubados de bens pessoais, numa acção que a direcção do clube classifica como “criminosa” e “inexplicável”. O clube denuncia ainda a total ausência de qualquer contacto posterior por parte da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais, lamentando a falta de responsabilidade institucional perante um acto de violência gratuita, motivado pela frustração desportiva.

Vários atletas do SAB tiveram de receber assistência hospitalar no Hospital Amadora-Sintra e no Hospital Vila Franca de Xira. Um dos jogadores foi sujeito a uma cirurgia ocular, na sequência de um descolamento de retina. As autoridades policiais foram chamadas ao local, registaram os factos e a direcção do clube assegura que prosseguirá com todos os mecanismos legais ao seu dispor para defesa dos seus atletas e da integridade do clube. A direcção do clube termina o comunicado com um desabafo: “O futebol distrital bateu no fundo”.

SRD Negrais responde

A direcção da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais emitiu uma comunicação oficial onde considera o comunicado do Sport Alenquer e Benfica “malicioso, mal-intencionado e com conclusões enganosas, confundindo o agressor com a instituição”. O clube disse que optou pelo silêncio e tratou da situação internamente, mas que face ao comunicado do clube adversário decidiu pronunciar-se dizendo que “não compactua com falsas acusações” e mostrou-se à disposição das entidades que necessitem de esclarecimentos.