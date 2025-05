GNR encontra rapaz de 11 anos desaparecido na Chamusca

A GNR localizou no dia 26 de Abril um rapaz de 11 anos que se encontrava desaparecido desde o dia anterior no concelho da Chamusca, informou a Guarda Nacional Republicana em comunicado. Após ter sido dado o alerta para o desaparecimento do rapaz, no dia 25 de Abril, os militares desencadearam uma operação de busca, com apoio dos Bombeiros da Chamusca, bem como de um drone da Força Especial de Protecção Civil, a Protecção Civil da Chamusca e cidadãos daquela localidade. No seguimento das diligências, na madrugada de26 de Abril, o rapaz foi localizado por um binómio homem/cão do Grupo de Intervenção Cinotécnico, em bom estado de saúde, tendo sido encaminhado para observação e análise numa unidade hospitalar.