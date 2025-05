Golegã preside à Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

Está formalmente constituída a Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, num processo que começou em 2022. Os órgãos sociais agora empossados integram diversos municípios da região ribatejana, sendo a direcção presidida pela Golegã. A vice-presidência é de Ponte de Lima, O município de Almeida é o secretário, Santarém é o tesoureiro e o vogal é Viana do Alentejo.

A mesa da assembleia-geral tem como presidente Esposende, o vice-presidente é Lagoa e o secretário Vila Franca de Xira, tendo como suplente Alpiarça. O conselho fiscal é presidido por Alter do Chão, tendo como vogais Barcelos e Chamusca e como suplente Torres Novas.

O momento de constituição da associação decorreu no Museu dos Coches, em Lisboa, numa cerimónia apadrinhada pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, tendo contado com intervenções do presidente da Federação Equestre, Bruno Rente e do presidente da Câmara da Golegã, António Camilo.

“Os 18 municípios vão trabalhar em conjunto na mobilização de iniciativas e recursos que beneficiem o sector equestre, como motor de desenvolvimento económico e social do nosso território”, comentou o presidente da Câmara de Santarém João Leite, nas redes sociais.