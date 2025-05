Hospital Vila Franca de Xira volta a ficar sem serviços de urgência ao fim-de-semana

Hospital Vila Franca de Xira voltou a ter encerrados os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e, ainda, o de pediatria. Constrangimentos deveram-se à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas em fim-de-semana prolongado.

O Hospital Vila Franca de Xira voltou a ficar entre as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com serviços de urgência encerrados ao fim-de-semana. No sábado, 3 de Maio, não funcionaram neste hospital os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, e a urgência pediátrica esteve encerrada tanto no sábado como no domingo.

De acordo com as escalas de urgência do SNS, actualizadas pelos hospitais, além do Hospital Vila Franca de Xira estava previsto para o mesmo período o fecho, no sábado, de sete serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, nomeadamente nos hospitais de Faro, Garcia de Orta (Almada), no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha, e Santo André, em Leiria. Os hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures, assinalam ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica, situação que se repetiu no domingo.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurar as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão e final de ano, e fins-de-semana prolongados, escreveu a Lusa.

O encerramento de serviços de urgência no Hospital Vila Franca de Xira tem gerado descontentamento e já motivou um protesto de utentes junto àquela unidade a 15 de Março contra o encerramento da urgência pediátrica durante a noite e ao fim-de-semana, uma medida motivada pela falta de médicos e integrada na reorganização do serviço em várias unidades hospitalares do país.

No período da Páscoa o Hospital Vila Franca de Xira foi, nesse fim-de-semana, o mais afectado do Ribatejo pela falta de médicos especialistas para assegurar escalas que pudessem garantir o funcionamento dos serviços de urgência de pediatria, ginecologia e obstetrícia.