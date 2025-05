João Leite reuniu com direcção do Banco Português de Fomento

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), esteve reunido na manhã de segunda-feira, 5 de Maio, com o presidente do Banco Português de Fomento, José Regalado, e outros elementos da sua equipa. Dos assuntos em agenda, o autarca destacou a estratégia de investimento na fábrica de cenouras baby, que vai fixar-se na freguesia de Pernes, depois de ter estado prevista para Almeirim.

João Leite diz tratar-se de um “investimento privado de grande relevância para Santarém, que criará centenas de postos de trabalho e que será uma realidade”. O autarca revelou ainda nas suas redes sociais que os promotores da fábrica já iniciaram o processo de compra de terrenos, bem como das primeiras instalações para o arranque administrativo do projecto.

“É fundamental mantermos uma relação de proximidade e de constante parceria com os decisores nacionais”, considera João Leite, acrescentando que “o Banco Português de Fomento tem como principal objectivo apoiar o desenvolvimento económico e social de Portugal, através da criação e disponibilização de soluções inovadoras, competitivas e adequadas às necessidades e desafios do ecossistema empresarial”.