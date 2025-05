Jovem de Coruche conquista pódio nas Olimpíadas de Astronomia

Diogo Fonseca, aluno do Agrupamento de Escolas de Coruche, ficou em terceiro lugar geral dos alunos do 3.º ciclo nas Olimpíadas de Astronomia, tendo sido o melhor classificado entre os alunos do 8.º ano. O aluno é membro do Clube de Astronomia do Agrupamento de Escolas de Coruche, dinamizado pelo professor Jacinto Rolha Castanho.

Em 2024, Diogo Fonseca já tinha conquistado o primeiro lugar nas Olimpíadas Júnior de Astronomia. Na altura, em entrevista a O MIRANTE, o jovem contou que, desde os quatro anos, gosta de tudo o que é ciência e que sonha ser astrónomo. Nessa ocasião, já tinha manifestado interesse em voltar a participar na competição.

Diogo Fonseca é um dos alunos do Clube de Astronomia, criado há cerca de 20 anos pelo professor Jacinto Rolha Castanho, que lecciona Físico-Química no Agrupamento de Escolas de Coruche há 26 anos.