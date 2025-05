Ladrões levaram dinheiro e papagaio de estimação em furto a florista no Entroncamento

A loja Jardim do Centro, no Entroncamento, foi furtada, tendo sido roubado dinheiro e o papagaio dos proprietários. Os intrusos causaram ainda alguns danos no estabelecimento.

A florista Jardim do Centro, no Entroncamento, foi furtada na madrugada de 1 de Maio, tendo sido roubado dinheiro e o papagaio de estimação dos proprietários. O dono, José Manuel, afirma a O MIRANTE que os ladrões também partiram alguns vasos e objectos, não sabendo ainda qual o prejuízo total dos danos causados.

Natural de Santarém, José Manuel, 59 anos, tem em conjunto com a sua mulher, Dulce Duarte, a loja florista há mais de 20 anos e o papagaio, com nome de Maria, há cerca de seis anos. O dono soube do furto na manhã do feriado, por alerta de uma cliente, e suspeita que o crime teve como alvo o roubo do papagaio, dizendo que está disposto a pagar aos ladrões para reaver o animal. “Roubaram umas centenas de euros e partiram alguns vasos, mas o pior foi levar o papagaio. Levaram a gaiola e tudo, com certeza com a ideia de a venderem e ganhar dinheiro com isso. É uma desgraça, nem sei o que dizer”, afirma amargurado.

José Manuel salienta que apesar de a PSP estar a investigar o caso, não sente confiança que o possam ajudar, ressaltando que o sentimento de insegurança na cidade tem crescido e que tanto ele como outros habitantes não se sentem protegidos pelas autoridades locais.

Em declarações a O MIRANTE, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública informa que no Entroncamento, comparando o período homólogo de Janeiro a Abril, entre 2024 e 2025, registou-se este ano um “decréscimo de ocorrências relacionadas com a criminalidade contra o património”, tendo já decorrido quatro prisões preventivas aplicadas pela autoridade judiciária no que concerne a estes crimes.

Apesar destes números, continua a haver queixas relacionadas com a insegurança, tendo na última Assembleia Municipal do Entroncamento, a 24 de Abril, uma munícipe reforçado o sentimento de insegurança que muitos cidadãos sentem. Em resposta, a presidente da câmara, Ilda Joaquim, referiu que estes sentimentos são por vezes “percepções alimentadas por notícias falsas”, mas adiantou que está a ser planeado um projecto de videovigilância e que com a conclusão da nova esquadra da PSP a cidade poderá reunir as condições logísticas para receber uma equipa de intervenção rápida.