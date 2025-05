Médicos vão reunir em Almeirim para partilhar experiências e reforçar conhecimentos

Nos dias 6 e 7 de Junho, Almeirim será palco do IX Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria (IX EIMGFL), uma iniciativa organizada pelos médicos internos e especialistas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio da Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar (AMIL-MGF). Sob o mote “Um Encontro de Peso”, o encontro visa promover o enriquecimento curricular dos profissionais de Medicina Geral e Familiar, reforçando a aquisição de competências essenciais para o desenvolvimento e actualização nesta área clínica. O encontro é dirigido a internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar, contando com um programa que inclui sessões científicas, workshops e momentos de partilha de experiências. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através da plataforma online disponibilizada pela organização. Mais informações sobre o evento e actualizações estão disponíveis nas páginas oficiais da AMIL-MGF no Facebook e Instagram, bem como no site oficial.