Nova greve de enfermeiros no Hospital Vila Franca de Xira com adesão quase total

Sindicato dos Enfermeiros Portugueses fala de adesão à greve a rondar os 93 por cento com os impactos a sentirem-se sobretudo no bloco operatório e nas consultas externas do Hospital Vila Franca de Xira.

A greve de enfermeiros no Hospital Vila Franca de Xira, que aconteceu no dia 29 de Abril, contou com uma elevada adesão – cerca de 93% - pelas contas do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Os impactos sentiram-se sobretudo no bloco operatório e nas consultas externas. Dos 127 enfermeiros escalados, 102 aderiram à greve no turno da manhã, adiantou Marco Aniceto, membro da Direcção Regional de Lisboa do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e dirigente sindical no Hospital de Vila Franca de Xira. Em concreto, adiantou, registou-se uma adesão total dos enfermeiros do bloco operatório, da urgência e da maioria dos internamentos (cirurgia, ortopedia e medicina). “Todas as cirurgias programadas foram reagendadas ou, se não foram reagendadas, a administração tinha o dever de as reagendar”, explicou Marco Aniceto. No serviço de consultas só existiu uma enfermeira a dar apoio, acrescentou.

Os enfermeiros reivindicam, entre outras coisas, a contabilização de todos os pontos para efeitos de progressão, independentemente do mês de entrada, a contratação de mais enfermeiros e a aplicação da semana de 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros. O SEP diz ter enviado um pedido de reunião ao conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, que tutela o Hospital Vila Franca de Xira, mas ainda não obteve resposta. A ULS diz, em comunicado, que está aberta ao diálogo com os sindicatos.

O SEP recorda que “a recusa do conselho de administração e dos sucessivos governos em contabilizar os pontos para efeitos de progressão de todos os anos trabalhados aos enfermeiros provocou um sentimento de desvalorização e de injustiça, levando a que muitos (…) abandonassem a instituição”.