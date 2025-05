Projecto-piloto leva judo às escolas do Forte da Casa

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a implementação de um projecto-piloto de coadjuvação na disciplina de Educação Física, com enfoque na prática do judo, para as turmas do 4.º ano do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa. A proposta foi aprovada em reunião de câmara.

A coadjuvação é vista como uma estratégia pedagógica que visa reforçar a eficácia do ensino, promovendo um acompanhamento mais próximo e personalizado dos alunos. A proposta agora aprovada prevê o envolvimento da Escola de Judo Nuno Delgado, reconhecida pela sua vasta experiência e competência técnica, em parceria com a Sociedade Euterpe Alhandrense.

Com esta medida o município diz apostar no desenvolvimento dos alunos através de uma actividade que contribui para o reforço da aptidão física, autoconfiança, gestão emocional e promoção de valores como o respeito e o espírito de entreajuda. Além disso, o judo nas escolas é também apontado como uma ferramenta eficaz na prevenção da violência e do bullying.