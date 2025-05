Regeneração da zona onde nasceu a indústria de curtumes de Alcanena

A Câmara de Alcanena consignou a empreitada do “Projecto Couros”, que dá início à reconversão do casco histórico da vila, com renaturalização ambiental e requalificação arquitectónica de uma área de 2,5 hectares. O objectivo é recuperar aquela paisagem e trazer para a superfície linhas de água tapadas por edificado, numa empreitada que inclui uma prospecção arqueológica muito importante, num local onde nasceu a indústria de curtumes.

A primeira fase da empreitada do “Protejo Couros” foi consignada à empresa Eco Demo – Demolições, Ecologia e Construção, SA, por 2,5 milhões de euros e um prazo de execução de oito meses. A obra conta com apoios comunitários na ordem dos 80% do valor total de investimento, do programa Centro 20-30, no âmbito de uma linha de apoio contra cheias e inundações e dos recursos hídricos.

Uma parte da empreitada incide na demolição de edifícios devolutos e retirada de amianto, processo que implica um investimento superior a um milhão de euros, a par da renaturalização do espaço. Na sequência dessa prospecção arqueológica e da renaturalização, o espaço será depois alvo de um segundo projecto, de paisagismo, mais rigoroso, e de reabilitação de alguns dos poucos edifícios que irão ficar de pé. A Câmara de Alcanena investiu mais de 600 mil euros na aquisição e expropriação de terrenos para a requalificação do local.