Ribeira da Guizanderia sem limpeza há dois anos

A ribeira da Guizanderia, no Carregado, não é alvo de limpeza há cerca de dois anos. A vegetação, composta maioritariamente por canas, já tem alguns metros de altura, e os moradores denunciam a invasão de cobras, ratos e outros rastejantes nos seus quintais. A situação foi levantada pela eleita do PSD, Natália Ferreira, residente na freguesia, durante a última sessão da Assembleia Municipal de Alenquer.

Natália Ferreira afirmou ter contactado o presidente da Junta de Freguesia do Carregado e Cadafais, José Martins, há dois meses. “O presidente respondeu de imediato e explicou que já havia solicitado à câmara a limpeza da ribeira, devido às pragas. Peço ao senhor presidente que ordene a limpeza com brevidade e que a realize, pelo menos, duas vezes por ano”, apelou. O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado (PS), respondeu que o pedido da junta deverá ter sido reencaminhado para os serviços, mas admitiu desconhecer se a limpeza foi efectuada. “De cor, não sei dizer, mas tomei nota. Temos feito intervenções em várias ribeiras; vamos ver quando está prevista esta”, declarou.