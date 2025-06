Arcena recebe 43.º Festival de Folclore

O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Arcena vai realizar o seu 43.º Festival de Folclore, com a presença de quatro grupos convidados. A festa está marcada para 21 de Junho, a partir das 21h30, nas instalações da Casa do Povo de Arcena. Para além do grupo da casa, vão actuar o Rancho Folclórico da Casa do Minho, o Rancho de Boidobra (Beira Baixa), o Rancho dos Moleanos (Alta Estremadura) e o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flôr, do Algarve.