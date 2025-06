Salvaterra de Magos dá gás ao associativismo com cerca de 90 mil euros

O município de Salvaterra de Magos abriu os cordões à bolsa e aprovou um pacote de apoios superior a 90 mil euros para dinamizar a vida associativa e cultural do concelho. Da Várzea Fresca ao Escaroupim, passando por Glória do Ribatejo, Foros e Marinhais, a autarquia reforça a aposta em iniciativas que mantêm viva a identidade local e o espírito comunitário. O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Salvaterra de Magos recebe 3.750€ para apoio à actividade corrente e deslocações, no âmbito das comemorações do seu 43.º aniversário, que incluíram um festival de folclore realizado a 1 de Maio.

O mesmo montante será atribuído ao Rancho Folclórico “As Janeiras”, de Glória do Ribatejo, que promoveu o seu festival de folclore a 3 de Maio, e cujas despesas de actividade corrente e deslocações também serão comparticipadas. Já o Rancho Típico dos Foros de Salvaterra beneficiará de um apoio de 5.584€ para obras de requalificação no pavimento da sua sede, localizada na antiga escola das Cancelas, um edifício municipal actualmente cedido à associação.

Entre os apoios às festividades locais, a Câmara vai atribuir 9.000€ à Associação das Festas do Foral dos Toiros e do Fandango, para a realização das celebrações agendadas de 6 a 9 de Junho. A verba representa um ligeiro aumento (+500€) face ao ano anterior. O mesmo valor será destinado às festas populares organizadas por outras comissões e associações, nomeadamente: Os Amigos das Festas de Foros de Salvaterra (11 a 13 de Julho); Associação dos Amigos da Festa da Amizade, na Várzea Fresca (4 a 6 de Julho); a Comissão de Festas de Marinhais 2025 (30 de Julho a 4 de Agosto); a Comissão das Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória (22 a 25 de Agosto) e a Comissão das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, no Grenho (25 a 28 de Julho).

No campo da solidariedade social, o Centro de Bem-Estar Social (CBES) de Glória do Ribatejo vai receber 16.475€ para aquisição de uma máquina de lavar roupa industrial, após avaria do equipamento existente. Já o CBES de Muge terá um apoio de 984€ para aquisição de uma impressora.

A câmara vai também apoiar, com 825€, a Associação Setas de Sisal, sediada numa escola em Marinhais, destinando 700€ à actividade corrente e 125€ à aquisição de troféus para a prova Final Four da Taça do Ribatejo, realizada a 10 e 11 de Maio. A Associação de Dança MC Company receberá 13.333€ para ampliação das instalações, situadas na antiga escola EB1 Pinhal da Vila, em Salvaterra de Magos.

Para a realização de um passeio de cicloturismo, de “Os Cansados de Marinhais” está previsto um apoio de 900€. O evento terá lugar a 1 de Junho. A Confraria Ibérica do Tejo, responsável pelo Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, que decorre de 17 de Maio a 29 de Junho, iniciativa que passa pelo Porto do Sabugueiro e Escaroupim, terá apoio de 500€ para despesas com combustíveis. Todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados pelo executivo com a abstenção da vereadora do Chega, Marisa Simão.