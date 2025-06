Vila Franca de Xira reforça apoio ao movimento associativo

Este ano o Programa de Apoio ao Movimento Associativo irá apoiar 132 associações do concelho, através da atribuição de 322 apoios específicos totalizando um investimento de 870 mil euros.

A Câmara de Vila Franca de Xira vai reforçar, este ano, o seu apoio ao movimento associativo do concelho através de um aumento da verba atribuída e do número de associações beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA). A cerimónia de assinatura dos protocolos com algumas associações decorreu no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo. Este ano o PAMA irá apoiar 132 associações do concelho de VFX, através da atribuição de 322 apoios específicos totalizando um investimento de 870 mil euros. Este valor representa, segundo a autarquia, um acréscimo de 8,75% em relação ao ano anterior e contempla um aumento de dez novas associações apoiadas face ao ano anterior.

As áreas de intervenção abrangidas incluem o associativismo solidário, a actividade desportiva e cultural, as associações de pais e o associativismo juvenil. O associativismo solidário vai receber 307.235€ (48 apoios), beneficiando 9.000 utentes do concelho. Já a actividade física e desportiva vai encaixar 302.620€ (185 apoios), com impacto em 7.478 praticantes. A actividade cultural vai receber 246.310€ (65 apoios) abrangendo 1.578 elementos e as associações de pais vão receber uma verba de 7.615€ (14 apoios), com benefício directo para 11.216 alunos. Por fim, o associativismo juvenil vai receber 6.220€ (10 apoios), chegando a 894 jovens.

Geograficamente os apoios contemplam associações distribuídas por todas as freguesias do concelho: 35 na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; 28 em Vila Franca de Xira; 26 na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; 19 em Vialonga; 15 na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; e 9 na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.