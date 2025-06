Vinartchã regressa a Vila Chã de Ourique

A Vinartchã regressa a Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, para a sua 10ª edição. Sexta-feira, 30 de Maio, é inaugurado o certame com o Grupo de Cantares Chãs D’Ourique. O evento decorre até 1 de Junho e dedica os seus três dias à gastronomia, ao vinho e à criança, por esta ordem, este último a propósito do Dia da Criança, com pinturas, insufláveis, brindes e surpresas.

Do programa constam expositores, espectáculos, produtores de vinho, mostra de artesanato, gastronomia, provas de vinhos, mostra empresarial e gastronomia comentada.

Todos as actuações da noite são seguidas de DJ e no sábado à noite realiza-se a gala de eleição da Rainha das Vindimas de Vila Chã de Ourique. A festa resulta de uma parceria entre a junta de freguesia e a comissão de festas Os Cinquentões 2025. Cláudia Zarro e Grupo Banza integram o cartaz.