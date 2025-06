AREPA garante promoção à 1ª Divisão Distrital de Santarém

A Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) está de regresso à 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, depois de um triunfo diante do Moçarriense.

A formação sénior de futebol da AREPA, do Porto Alto, conquistou o regresso à 1ª Divisão Distrital de Santarém, depois de vencer em casa o Moçarriense, por 2-1, com o tento decisivo a ser marcado nos instantes finais da partida. A subida de divisão é encarada pela direcção e equipa como um novo ciclo de desafios, que pretendem enfrentar com “a mesma garra de sempre”, reforçando o apelo à união da comunidade e dos adeptos em torno do clube. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a AREPA agradeceu o apoio dos que sempre acreditaram na equipa e sublinha que “o melhor ainda está por vir”.