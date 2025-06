Arruda dos Vinhos recebe Grande Prémio José Lourenço em atletismo

Arruda dos Vinhos será palco, no dia 29 de Junho, do Grande Prémio Prof. José Lourenço, um evento desportivo que promete juntar famílias e atletas num dia dedicado à promoção da actividade física e à homenagem a uma figura marcante do atletismo local. Organizado com o apoio técnico da Werun, o evento incluirá duas provas: a Corrida Kids e a prova principal de 10 km, destinada a atletas de várias faixas etárias e níveis de experiência, ambas com início marcado para as 09h00.

Para além da vertente competitiva e do incentivo à prática desportiva, a iniciativa tem um cariz simbólico ao homenagear o professor José Lourenço, já falecido, uma personalidade de destaque na comunidade. José Lourenço foi um destacado atleta do Sporting Clube de Portugal durante as décadas de 1960 e 1970. Foi também recordista nacional dos 1.500 e 3.000 metros em pista coberta, estabelecendo em 1968 o recorde nacional dos 3.000 metros com a marca de 8:28,6 minutos, que perdurou por 11 anos.