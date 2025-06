Assalto a instalações do Entroncamento AC causa prejuízo superior a 6 mil euros

As instalações do Entroncamento Atlético Clube (EAC) foram assaltadas no domingo, 25 de Maio, tendo sido roubados equipamentos e máquinas de lavandaria. O clube estima que o assalto tenha causado um prejuízo superior a 6 mil euros, apelando à solidariedade dos seus adeptos. Depois de fechar a época 2024/25 com o objectivo cumprido de se manter na 1ª Divisão Distrital, o clube deparou-se com os resultados da intrusão de desconhecidos nas suas instalações no Complexo Desportivo do Bonito.

O clube afirma que, durante a madrugada, ladrões invadiram a lavandaria e arrecadação, causando “enormes estragos” e o furto de vários equipamentos desportivos, além de quatro máquinas de secar e duas de lavar roupa. O clube afirma que o prejuízo total ultrapassa os seis mil euros, perdendo assim “muito do património reunido em sete anos”. Esta manhã, o EAC lançou um apelo nas redes sociais, pedindo a solidariedade e o apoio monetário dos sócios, adeptos e simpatizantes, de forma a minimizar os danos causados e para que o início da próxima época decorra com a normalidade desejada. O clube conclui reafirmando a sua identidade, dizendo que “a sorrir ou a chorar, seremos EAC”.