Iniciados do GD Samora Correia sagram-se campeões distritais

A equipa de iniciados do Grupo Desportivo de Samora Correia conquistou o título da 1ª Divisão Distrital de Santarém, com uma vitória por 3-0 sobre o Sport Abrantes e Benfica, garantindo o regresso ao campeonato nacional da categoria 16 anos depois. “Voltamos ao Campeonato Nacional, mais fortes do que nunca”, pode ler-se numa mensagem publicada pelo clube, que destaca o orgulho e felicidade pelo percurso difícil ao longo da época. A equipa de iniciados do Samora Correia soma 37 pontos em 13 jornadas, faltando uma para o final da competição.