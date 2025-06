Juventude da Castanheira queixa-se à Federação Portuguesa de Futebol por incumprimento do regulamento

Em causa o adiamento do jogo da última jornada entre o MTBA e a Venda do Pinheiro. Juventude da Castanheira exige que a Associação de Futebol de Lisboa cumpra os regulamentos e, por ausência de resposta, reportou o caso à Federação Portuguesa de Futebol.

O Juventude da Castanheira apresentou queixa na Federação Portuguesa de Futebol, depois de não ter obtido resposta da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), relativamente a um caso sucedido na última jornada da série 1 da 3.ª divisão distrital de Lisboa. Três jogos estavam marcados para dia 18 de Maio à mesma hora, por poderem implicar mexidas na tabela classificativa entre os clubes intervenientes, mas um dos jogos, entre o MTBA e a Venda do Pinheiro, não chegou a realizar-se por falta de policiamento

A GNR terá chegado ao campo do MTBA com quase uma hora de atraso por falta de transporte, de acordo com o MTBA, e o desafio foi adiado uma semana. O jogo entre o Juventude da Castanheira e o A dos Cunhados, bem como o encontro entre o São Pedro e o Arneiros, decorreram normalmente, sem que alguém tivesse dado nota de que outro dos jogos não tinha começado por não estarem reunidas as condições.

De acordo com o regulamento, a AFL pode marcar jogos para horas e dias diferentes dos habituais, salvo no que diz respeito às duas últimas jornadas de cada prova ou fase, nas quais os jogos deverão ser sempre disputados à mesma hora e no mesmo dia por todos os clubes intervenientes. No entanto, poderá, excepcionalmente, autorizar a alteração de dia e hora, caso não existam implicações classificativas, quer para os clubes directamente envolvidos, quer para terceiros. Ao nosso jornal, o presidente do Juventude da Castanheira, Miguel Rotena afirmou querer que se apurem responsabilidades e que se cumpra o regulamento.

Neste caso, o MTBA e o Juventude da Castanheira estavam ambos a disputar a subida de divisão, tendo a equipa do concelho de Vila Franca de Xira ganho o seu jogo. O desafio entre o MTBA e o Venda do Pinheiro acabou por decorrer só no sábado, 24 de Maio, com vitória das equipa do Magoito (Sintra) por 2-0. Com a conjugação de resultados da última jornada, o MTBA ficou em 1º com 63 pontos e o Arneiros em 2º com 61. O Juventude da Castanheira ficou em 3º com 60 pontos e arredado da promoção à 2ª divisão.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à AFL, mas não obteve resposta.